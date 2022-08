Corsa al Bonus Connettività, chi ne ha diritto e come funziona? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Favorire la Connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. Questo l’obiettivo del Piano voucher per la Connettività avviato dal Mise. Sebbene l’85% del plafond sia ancora disponibile, imprese e professionisti interessati al Bonus – come evidenzia il Sole 24 Ore – devono accelerare con le richieste. E in alcuni casi potrebbe già essere troppo tardi. Cos’è e a chi si rivolge La misura prevede l’erogazione di un voucher Connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce. La misura è rivolta a: micro, piccole e medie imprese, persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Favorire laa internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. Questo l’obiettivo del Piano voucher per laavviato dal Mise. Sebbene l’85% del plafond sia ancora disponibile, imprese e professionisti interessati alevidenzia il Sole 24 Ore – devono accelerare con le richieste. E in alcuni casi potrebbe già essere troppo tardi. Cos’è e a chi si rivolge La misura prevede l’erogazione di un voucherper abbonamenti ad internet ultraveloce. La misura è rivolta a: micro, piccole e medie imprese, persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di ...

