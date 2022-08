Corona virus: Italia, 834760 attualmente positivi a test (-19263 in un giorno) con 174300 decessi (128) e 20545566 guariti (55396). Totale di 21554626 casi (36265) Dati della protezione civile: effettuati 228707 tamponi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 834760 attualmente positivi a test (-19263 in un giorno) con 174300 decessi (128) e 20545566 guariti (55396). Totale di 21554626 casi (36265) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 228707 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(128) e).di) proviene da Noi Notizie..

