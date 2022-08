' Controcorrente' questa sera in onda alle 20 30 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni

marattin : Ci vediamo questa sera alle 22.50 a Controcorrente su Rete 4. - VittorioSgarbi : Basta con questa storia del Fascismo. Letta ha ripudiato il comunismo? (Rete 4, ”Controcorrente”, 9 agosto 2022)… - dotttod : RT @marattin: Ci vediamo questa sera alle 22.50 a Controcorrente su Rete 4. - veronica_rosset : RT @marattin: Ci vediamo questa sera alle 22.50 a Controcorrente su Rete 4. - SandraE82526551 : RT @Controcorrentv: 'Un partito che è vissuto troppo sulla dimensione del potere, quando questa cosa frana, poi si sfarina tutto' @Capezzo… -

Ritorna l'appuntamento con "", il programma di approfondimento di Videonews che tratta di politica, cronaca e attualità. A condurre Veronica Gentili. Andrà in onda alle 20.30 su Rete 4 e in streaming su Mediaset ...Tutti i Filmsera in TV: La felicità degli altri , il film in onda stasera in tv alle 21.20 ... in onda dalle 21.20 su Rai 2Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda ...Ritorna l’appuntamento con “Controcorrente”, il programma di approfondimento di Videonews che tratta di politica, cronaca e attualità. A condurre Veronica Gentili. Andrà in onda alle 20.30 su Rete 4 e ...A Controcorrente la Gentili si rivolge a Rosato: "E' stato asprissimo". Mughini: "Asperrimo". Ma da casa arriva il soccorso alla conduttrice ...