(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lanon è un problema se l’azienda che la commette si chiama(oggi Meta) e a dare una grossa mano sono proprio gli enti regolatorieuropei e la loroe Instagram continueranno a funzionare in Europa nonostante stiano apertamente violando le norme sullaeuropee e nonostante le ultime disposizioni del garanteirlandese. Nel mese di luglio l’autorità irlandese per i dati personali aveva informato leparti UE che avrebbe impedito ae Instagram di inviare i dati degli utenti negli Stati Uniti, laha arrestato questa ...

giannifioreGF : Contro la violazione della #privacy basta la burocrazia (se ti chiami #Facebook) - SulPanaro : Concordia, violazione della par condicio: archiviato il procedimento contro il sindaco Prandini - gheburaseye : Da un lato abbiamo chi si ricorda dei Diritti Umani quando fanno comodo, dall'altro una 'simpatizzante' dei… - SicilianoSum : @GianniniNadia @raoh5969 @cigolionocingue A parer mio dovresti procedere anche con segnalazione al Garante della Pr… - CarloUlivi : RT @erretti42: Tutti i rappresentanti del marcio usato che si scagliano contro le regole del Movimento 5s dopo che hanno fatto dell’assenza… -

SulPanaro

... soprattutto quello "Spartacus"il clan dei Casalesi. che ha portato alla condanna di ... iscritta M5S ed ex candidata alle regionali, che chiede di valutare "l'eventualedell'art. 3 ...All'irregolare veniva contestata anche ladell'ordinanza del Sindacoil consumo di alcol, in quanto stava consumando birra al momento del rintraccio. Concordia, violazione della par condicio: archiviato il procedimento contro il sindaco Prandini Centinaia di persone identificate, tre arresti, quattro denunce e oltre 20 violazioni al Codice della Strada riscontrate: è il bilancio dei controlli rafforzati condotti nel fine settimana di Ferragos ...'Thomas Tuchel e Antonio Conte sono entrambi accusati di violazione della regola E3 della FA, in seguito alla partita tra Chelsea e Tottenham della scorsa domenica. Antonio Conte contro Thomas Tuchel ...