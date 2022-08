L'HuffPost

Ovviamente, ciò fa il paio con la destra: divisa sul Governo Draghi, sisolamente per le ... come è nel caso di Giuseppe. Non sappiamo se Renzi e Calenda potranno prendere in ...Ovviamente, ciò fa il paio con la destra: divisa sul Governo Draghi, sisolamente per le ... come è nel caso di Giuseppe. Non sappiamo se Renzi e Calenda potranno prendere in ... Conte ricompatta i 5 stelle attorno al populismo penale (di M. Adinolfi) Una celebre metafora aristotelica, quella sull'esercito in rotta, deve aver ispirato il leader pentastellato al momento di compilare le liste. Così M5S si fa ...Tutti subito a pensare alla solita “rabbia trasformata in divertissement” dal comico Beppe Grillo – come ha scritto Alessandro Trocino sul Corriere della Sera – quando il garante e quant’altro del Mom ...