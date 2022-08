Conte: “Propongo di ridurre l’orario di lavoro, a parità di salario”. Sulla fine del governo: “Di Maio, Draghi e Letta hanno agito contro M5s” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giuseppe Conte avanza la proposta della riduzione dell’orario di lavoro a parità salariale: “E’ un tema forte, importante. Tutti gli studi in materia dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi, oltre una certa soglia la produttività non migliora affatto, anzi”. Il presidente del M5s in un’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, difende le misure simbolo dei pentastellati, dal reddito di cittadinanza a superbonus e cashback, e rilancia la sperimentazione di un orario di lavoro ridotto: “In Italia ci ritroviamo con una media di ore lavorate all’anno che è la più alta in Europa: noi siamo a circa 1.723 ore l’anno, in Germania a 1.356 e hanno una produttività molto più elevata“, sottolinea Conte. Che nel corso della trasmissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giuseppeavanza la proposta della riduzione deldisalariale: “E’ un tema forte, importante. Tutti gli studi in materia dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi, oltre una certa soglia la produttività non migliora affatto, anzi”. Il presidente del M5s in un’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, difende le misure simbolo dei pentastellati, dal reddito di cittadinanza a superbonus e cashback, e rilancia la sperimentazione di un orario diridotto: “In Italia ci ritroviamo con una media di ore lavorate all’anno che è la più alta in Europa: noi siamo a circa 1.723 ore l’anno, in Germania a 1.356 euna produttività molto più elevata“, sottolinea. Che nel corso della trasmissione ...

"Aggiungi questi...". Così La Russa gela Calenda " Oggi ho invitato Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Enrico Letta, i leader delle coalizioni, a fare ... E propongo un campo sportivo ", ha detto Ignazio La Russa, tra il serio e il faceto. Meno ironico è ... Elezioni 2022, la provocazione di La Russa a Calenda ...a quattro Aggiungerei anche Fratoianni e Conte..." '' Calenda propone un confronto televisivo a 4 E perché non ci mettiamo pure Conte Anzi, io aggiungerei anche Fratoianni e Paragone... E propongo ... Salerno, il Pd blinda De Luca ma C'è da riempire solo una casella, quella che Federico Conte ha scelto di lasciare vuota dicendo un secco e polemico «no» alla proposta della direzione nazionale del Pd. Per il resto, il partito di ... M5S: record parlamentarie, 50 mila i votanti Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto "listino Conte", la lista di 15 nomi proposta del Presidente M5s e da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati 5 stelle. Hanno risposto ...