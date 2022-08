“Compostyle” mania | ecco i 10 oggetti innovativi che si dissolvono senza inquinare

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Due grandi novità in tema di rifiuti hanno segnato l’inizio di questo nuovo anno: la messa al bando della plastica monouso e il provvedimento che rende obbligatorio separare gli scarti organici. Segnali che mirano a contrastare la crescente produzione di rifiuti, un problema che riguarda tutta l’umanità: secondo un’indagine condotta da Statista, aumenteranno del 70% entro il 2050, raggiungendo le 3,4 miliardi di tonnellate a livello globale. Ma come è possibile invertire questa tendenza? Ognuno può fare la differenza partendo dagli scarti prodotti in casa: secondo una ricerca pubblicata dal Washington Post, differenziare i rifiuti compostabili può ridurre l’immissione di materiali inquinanti per una quantità equivalente a quella prodotta da 15 milioni di veicoli circolanti su strada per ben 30 anni. Non solo, anche affidarsi a materiali biodegradabili o prodotti che generano solo ...