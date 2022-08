Come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dal 27 luglio 2022 è attivo il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), Come iscriversi in modo gratuito Sarà capitato a tutti, magari nel momento più indaffarato della giornata o durante un importante impegno lavorativo, di ricevere una fastidiosa chiamata a scopi commerciali. I call center di telemarketing e affini svolgono il loro lavoro, ma l’utilizzo dei nostri numeri telefonici personali senza alcuna volontà può rivelarsi molto fastidioso. Foto Pexels.comSono ormai anni che si incorre nel problema delle chiamate da operatori che diventano sempre più numerose poiché, talvolta, senza neppure rendersene conto, si prestano i consensi all’utilizzo dei dati personali attraverso piattaforme web o notifiche poco chiare. Naturalmente, però, è ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dal 27 luglio 2022 è attivo il nuovo(RPO),in modo gratuito Sarà capitato a tutti, magari nel momento più indaffarato della giornata o durante un importante impegno lavorativo, di ricevere una fastidiosa chiamata a scopi commerciali. I call center di telemarketing e affini svolgono il loro lavoro, ma l’utilizzo dei nostri numeri telefonici personali senza alcuna volontà può rivelarsi molto fastidioso. Foto Pexels.comSono ormai anni che si incorre nel problemachiamate da operatori che diventano sempre più numerose poiché, talvolta, senza neppure rendersene conto, si prestano i consensi all’utilizzo dei dati personali attraverso piattaforme web o notifiche poco chiare. Naturalmente, però, è ...

