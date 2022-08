Come investire nei Titoli di Stato: superato il 4% (Di mercoledì 17 agosto 2022) Eurozona sempre più in crisi e alle prese non soltanto con l’instabilità dei governi (basta pensare a cosa succede in Italia), ma soprattutto con i contraccolpi delle sanzioni imposte alla Russia. La Banca centrale europea è in affanno. A settembre, nel corso della prossima riunione, l’istituto di Francoforte dovrebbe decidere un nuovo aumento dei tassi, anche se al momento si fanno i conti con gli attacchi inferti sia dall’inflazione in crescita che dall’aumento del debito pubblico di molti Paesi dell’Ue, fra cui il nostro. Leggi anche: Mercati finanziari: cosa aspettarsi da Wall Street e borse europee? Il punto degli esperti Incertezze degli investitori Forti le incertezze degli investitori, che cercano i rendimenti più solidi o comunque meno rischiosi. Facendo le dovute considerazioni relative al momento storico in atto, a essere predilette sono le emissioni del tesoro italiano. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Eurozona sempre più in crisi e alle prese non soltanto con l’instabilità dei governi (basta pensare a cosa succede in Italia), ma soprattutto con i contraccolpi delle sanzioni imposte alla Russia. La Banca centrale europea è in affanno. A settembre, nel corso della prossima riunione, l’istituto di Francoforte dovrebbe decidere un nuovo aumento dei tassi, anche se al momento si fanno i conti con gli attacchi inferti sia dall’inflazione in crescita che dall’aumento del debito pubblico di molti Paesi dell’Ue, fra cui il nostro. Leggi anche: Mercati finanziari: cosa aspettarsi da Wall Street e borse europee? Il punto degli esperti Incertezze degli investitori Forti le incertezze degli investitori, che cercano i rendimenti più solidi o comunque meno rischiosi. Facendo le dovute considerazioni relative al momento storico in atto, a essere predilette sono le emissioni del tesoro italiano. E ...

