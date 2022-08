Colpaccio Napoli | fatta per il nuovo acquisto | domani le visite mediche

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il convincente esordio in Serie A, con il roboante 2–5 sul campo dell’Hellas Verona, ildi Luciano Spalletti batte un colpo pesante anche sul mercato: con le partenze di colonne della squadra come Koulibaly, Insigne e Mertens, oltre all’ormai certo addio anche di Fabian Ruiz, gli azzurri starebbero per aggiungere una pedina di grosso peso in mezzo al campo. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, sarebbe ormaila trattativa per portare alla corte di Spalletti Tanguy Ndombélé. L’ormai ex-centrocampista del Tottenham starebbe per diventare ungiocatore delcon un prestito oneroso, di circa 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni. NdombéléTottenham Nell’ultima stagione ...