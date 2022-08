Clima, la siccità richiede soluzioni urgenti: serve una politica dell’acqua più responsabile (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Angelo Lo Verme A causa dei cambiamenti Climatici in atto il problema della siccità e della scarsità delle risorse idriche per usi potabili, per l’agricoltura e per l’industria è quanto mai attuale e richiede soluzioni urgenti. Nel Nord Italia la siccità sta comportando seri problemi per l’agricoltura con cali significativi della produzione cerealicola e ortofrutticola. Per contro in questo mese di agosto sono arrivati i temporali con nubifragi, grandine e forti venti in varie parti d’Italia, con danni enormi alle cose e alle persone senza comunque risolvere il problema della siccità, giacché la gigantesca massa d’acqua, e spesso anche di fango, non è convogliata in appositi invasi. Gli acquedotti italiani poi sono vecchi e ridotti a colabrodo per cui mediamente il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Angelo Lo Verme A causa dei cambiamentitici in atto il problema dellae della scarsità delle risorse idriche per usi potabili, per l’agricoltura e per l’industria è quanto mai attuale e. Nel Nord Italia lasta comportando seri problemi per l’agricoltura con cali significativi della produzione cerealicola e ortofrutticola. Per contro in questo mese di agosto sono arrivati i temporali con nubifragi, grandine e forti venti in varie parti d’Italia, con danni enormi alle cose e alle persone senza comunque risolvere il problema della, giacché la gigantesca massa d’acqua, e spesso anche di fango, non è convogliata in appositi invasi. Gli acquedotti italiani poi sono vecchi e ridotti a colabrodo per cui mediamente il ...

