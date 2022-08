Clarissa Selassiè, vacanze da sogno con un ex gieffino (FOTO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) vacanze da capogiro per Clarissa Selassiè: la ex gieffina riabbraccia un compagno di viaggio del GF Vip in Sardegna Ferie da sogno per Clarissa Selassiè, che con Giacomo Urtis se la sta spassando in Sardegna. Il chirurgo è infatti in ferie con la più piccola delle principesse ed ex gieffine, tutti vecchi partecipanti dell’ultima edizione del GF Vip. I due si stanno rilassando al caldo e nelle meravigliose acque di Cala di Volpe in Sardegna, più precisamente su uno yacht da sogno e in compagnia di amici speciali. Spicca anche la presenza di Martina Smeraldi, giovanissima e popolare attrice hard pizzicata dalle storie di Clarissa su Instagram. Con loro anche la nota influencer e star di OnlyFans Naomi De Crescenzo, oltre all’opinionista Marco Sforza che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 agosto 2022)da capogiro per: la ex gieffina riabbraccia un compagno di viaggio del GF Vip in Sardegna Ferie daper, che con Giacomo Urtis se la sta spassando in Sardegna. Il chirurgo è infatti in ferie con la più piccola delle principesse ed ex gieffine, tutti vecchi partecipanti dell’ultima edizione del GF Vip. I due si stanno rilassando al caldo e nelle meravigliose acque di Cala di Volpe in Sardegna, più precisamente su uno yacht dae in compagnia di amici speciali. Spicca anche la presenza di Martina Smeraldi, giovanissima e popolare attrice hard pizzicata dalle storie disu Instagram. Con loro anche la nota influencer e star di OnlyFans Naomi De Crescenzo, oltre all’opinionista Marco Sforza che ...

