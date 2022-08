Clamoroso, Mazzarri ct al Mondiale con il Marocco (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il prossimo ct del Marocco potrebbe essere niente meno che Walter Mazzari. È quanto assicurano i media locali, che raccontano dell'arrivo del sessantenne toscano a Rabat, dove ci sarebbe stato un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il prossimo ct delpotrebbe essere niente meno che Walter Mazzari. È quanto assicurano i media locali, che raccontano dell'arrivo del sessantenne toscano a Rabat, dove ci sarebbe stato un ...

