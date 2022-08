Cina, la siccità ferma la produzione delle fabbriche nel sud-Ovest: esaurite le riserve per generare energia idroelettrica (Di mercoledì 17 agosto 2022) fabbriche costrette a chiudere per mancanza di energia. Non è solo l’Europa a fare i conti con gli effetti della siccità. Mentre la crisi idrica costringe alla chiusura una delle più grandi fonderie di zinco in Olanda, la crisi colpisce anche in Cina, e più precisamente nel sud-Ovest, dove molte aziende hanno esaurito le riserve utilizzate per generare energia idroelettrica e sono state obbligate a interrompere la produzione. Ad essere colpite sono soprattutto le aziende collocate nella provincia del Sichuan e, in particolare, i produttori di pesticidi e fertilizzanti, che chiuderanno per almeno cinque giorni, mentre quelli di pannelli solari, cemento e urea hanno chiuso o ridotto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)costrette a chiudere per mancanza di. Non è solo l’Europa a fare i conti con gli effetti della. Mentre la crisi idrica costringe alla chiusura unapiù grandi fonderie di zinco in Olanda, la crisi colpisce anche in, e più precisamente nel sud-, dove molte aziende hanno esaurito leutilizzate pere sono state obbligate a interrompere la. Ad essere colpite sono soprattutto le aziende collocate nella provincia del Sichuan e, in particolare, i produttori di pesticidi e fertilizzanti, che chiuderanno per almeno cinque giorni, mentre quelli di pannelli solari, cemento e urea hanno chiuso o ridotto la ...

