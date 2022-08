Cina: Banca centrale immette liquidità per 295 mln dollari (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos/Xin) - La Banca centrale cinese ha emesso 2 miliardi di yuan (circa 295 milioni di dollari) di pronti contro termine per mantenere la liquidità nel sistema Bancario. Il tasso di interesse a sette giorni è stato fissato al 2%. E' quanto comunica la People's Bank of China. Il pronto contro termine è un contratto attraverso il quale un venditore cede titoli con l'accordo di riacquistarli in futuro, a un prezzo concordato, dallo stesso acquirente. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos/Xin) - Lacinese ha emesso 2 miliardi di yuan (circa 295 milioni di) di pronti contro termine per mantenere lanel sistemario. Il tasso di interesse a sette giorni è stato fissato al 2%. E' quanto comunica la People's Bank of China. Il pronto contro termine è un contratto attraverso il quale un venditore cede titoli con l'accordo di riacquistarli in futuro, a un prezzo concordato, dallo stesso acquirente.

TV7Benevento : Cina: Banca centrale immette liquidità per 295 mln dollari - - vivianabaretto : RT @classcnbc: ASIA, INDICI IN ORDINE SPARSO, COREA INDIETRO #Nikkei????+1%, #Shanghai????+0,2%, HSI????+0,8%, Kospi????-0,7% Nuova Zelanda????: Ba… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: ASIA, INDICI IN ORDINE SPARSO, COREA INDIETRO #Nikkei????+1%, #Shanghai????+0,2%, HSI????+0,8%, Kospi????-0,7% Nuova Zelanda????: Ba… - classcnbc : ASIA, INDICI IN ORDINE SPARSO, COREA INDIETRO #Nikkei????+1%, #Shanghai????+0,2%, HSI????+0,8%, Kospi????-0,7% Nuova Zela… - Nicoooo82 : RT @Nicoooo82: Banca Unione Sistemi Banca Iran Sistema Sistemi Tribunale Polizia Sistemi Tribunale Cina Sistemi Tribunale Polizia Sistemi T… -