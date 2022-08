Ciclismo su pista | Letizia Paternoster è stata operata a Brescia L’obiettivo è provare a rientrare per il Mondiale

(Di mercoledì 17 agosto 2022)questa mattina al Poliambulanza die l’intervento, eseguito dal professor Flavio Terragnoli, è perfettamente riuscito. L’azzurra della nazionale disusi era procurata una frattura della clavicola dopo la terribile caduta di qualche giorno fa nella gara dell’eliminazione agli Europei di Monaco di Baviera In un comunicato la Federazione Italianaha ringraziato il Dottor Terragnoli e ha rassicurato sulle condizioni dell’atleta, che ora dovrà assolutamente rimanere a riposo per smaltire i postumi dell’operazione. Solo successivamente si potrà capire se la campionessa del mondo dell’eliminazione potrà difendere il suo titolo nel prossimo mese di ottobre.è ...

L'azzurra ha riportato la frattura della clavicola agli Europei di Monaco BRESCIA - Letizia Paternoster, vittima di una brutta caduta durante la prova a eliminazione agli Europei sua Monaco, è stata operata questa mattina al Poliambulanza di Brescia a causa della frattura alla clavicola destra riportata. L'intervento, fa sapere la Federciclismo, è stato eseguito dal