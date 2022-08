Ciclismo | Letizia Paternoster operata alla clavicola | intervento riuscito

Eurosport_IT : ???? Per saperne di più... - 165Vincenzo : RT @Eurosport_IT: ???? Per saperne di più... - Emyli009 : RT @Eurosport_IT: ???? Per saperne di più... - infoitsport : Ciclismo su pista, Letizia Paternoster: 'Provo a sorridere guardando ai prossimi obiettivi, tornerò presto' - Chiaraandy : RT @Eurosport_IT: ???? Per saperne di più... -

... dovrebbe ormai essere un prerequisito cardinale per ilsu pista, e invece ci rendiamo ...punti e Madison) ottenuti con prestazioni che non hanno fatto rimpiangere il forzato forfait di...... una coppia inedita formata a causa non di scelte tecniche ma per via della brutta caduta che ha messo fuori usoPaternoster, che avrebbe dovuto correre questa prova. Ma la sfortuna capitata ...Letizia Paternoster è stata operata questa mattina a Brescia, per la riduzione della frattura alla clavicola. "Al Poliambulanza di Brescia è stata operata Letizia Paternoster - si legge in una nota de ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...