Ciclismo, Europei Monaco 2022: risultati e ordine di arrivo cronometro maschile: oro Bissegger, bronzo Ganna

I risultati e l'ordine di arrivo della prova a cronometro, valevole per gli Europei di Ciclismo di Monaco di Baviera 2022, in cui lo svizzero Stefan Bissegger ha conquistato la medaglia d'oro davanti al connazionale Stefan Kung, che deve accontentarsi del bronzo. Terzo gradino del podio, invece, per il campione del mondo in carica Filippo Ganna, che ottiene un bronzo in vista della rassegna iridata. Fuori dalla top-ten l'altro azzurro Mattia Cattaneo, che conclude il suo europeo in quattordicesima posizione. Ganna, dopo essere passato con il miglior crono al primo intertempo, perde terreno rispetto agli elvetici ai 15,3 km e non riesce a recuperare nel finale.

