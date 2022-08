Ciclismo | Europei Monaco 2022 | Ganna dopo il bronzo | “Ho patito lo sforzo nel finale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Nelmagari houn attimo lo, però va bene così, è andata bene. Giusta la decisione di correre? Sì, è comunque una prova in più in vista del Mondiale. I valori sono stati migliori di quelli previsti, sono soddisfatto della mia prova. Vediamo di riuscire a riportare questa maglia sulle spalle, per quanto concerne i Mondiali di settembre”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Filippo, terzo al termine della cronometro maschile di scena aglidiattualmente in corso, ai microfoni di Rai Sport. L’azzurro, straordinario esponente delnostrano, si è detto cautamente soddisfatto per il risultato, seppur la sua ambizione prevedesse una prima posizione. SportFace.