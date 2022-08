Chainsaw Man torna finalmente nella seconda parte del manga (Di mercoledì 17 agosto 2022) Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto è tornato con la “seconda parte” dallo scorso luglio, con una nuova protagonista e un nuovo diavolo. Ma con il capitolo 102, fa la sua comparsa il mitico eroe delle motoseghe Mentre la protagonista principale di questa “seconda parte” di Chainsaw Man, Asa Mitaka, fugge da un potente diavolo, inciampa, e si trova davanti a una dura scelta. Sacrificare al War Devil la nuova amica incontrata nel club di caccia ai diavoli, o morire. La sua scelta è quella di rimanere fedele ai suoi valori, e non uccidere l’amica, ma, fortunatamente, il Diavolo della Motosega compare e fa a brandelli il nemico. La continuazione di Chainsaw Man è stata un’operazione curiosa, rara nel suo genere, ma con grandi aspettative da ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 agosto 2022)Man di Tatsuki Fujimoto èto con la “” dallo scorso luglio, con una nuova protagonista e un nuovo diavolo. Ma con il capitolo 102, fa la sua comparsa il mitico eroe delle motoseghe Mentre la protagonista principale di questa “” diMan, Asa Mitaka, fugge da un potente diavolo, inciampa, e si trova davanti a una dura scelta. Sacrificare al War Devil la nuova amica incontrata nel club di caccia ai diavoli, o morire. La sua scelta è quella di rimanere fedele ai suoi valori, e non uccidere l’amica, ma, fortunatamente, il Diavolo della Motosega compare e fa a brandelli il nemico. La continuazione diMan è stata un’operazione curiosa, rara nel suo genere, ma con grandi aspettative da ...

