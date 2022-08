Cesare Casadei va al Chelsea. Ecco su chi si butta l'Inter: il nome che cambia il mercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un altro talento italiano è pronto a fare le valigie. Cesare Casadei, 19enne stella in uscita dal settore giovanile dell'Inter, firmerà presto con il Chelsea. I londinesi verseranno nelle casse del club nerazzurro 15 milioni di euro, più ulteriori 5 di bonus, accontentando la richiesta dell'amministratore delegato Interista Giuseppe Marotta. Oggi è prevista la partenza dell'azzurrino (ha collezionato 12 presenze, con 3 gol, nell'Italia under 19) verso Londra, dove domani sosterrà le visite mediche. Ma se più di un tifoso storce il naso perla cessione di uno dei principali talenti in rampa di lancio del calcio italiano, il tesoretto a disposizione servirà almeno per rinforzare la difesa. Non è un segreto, infatti, che l'Inter stia trattando con il Borussia Dortmund per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un altro talento italiano è pronto a fare le valigie., 19enne stella in uscita dal settore giovanile dell', firmerà presto con il. I londinesi verseranno nelle casse del club nerazzurro 15 milioni di euro, più ulteriori 5 di bonus, accontentando la richiesta dell'amministratore delegatoista Giuseppe Marotta. Oggi è prevista la partenza dell'azzurrino (ha collezionato 12 presenze, con 3 gol, nell'Italia under 19) verso Londra, dove domani sosterrà le visite mediche. Ma se più di un tifoso storce il naso perla cessione di uno dei principali talenti in rampa di lancio del calcio italiano, il tesoretto a disposizione servirà almeno per rinforzare la difesa. Non è un segreto, infatti, che l'stia trattando con il Borussia Dortmund per il ...

