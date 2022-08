Centro diabetologico | Maglione ringrazia la dirigenza dell’Asl

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – «Il direttore generaledi Benevento Gennaro Volpe ha confermato l’apertura imminente delad Airola. Una notizia importante che la vasta comunità della Valle Caudina attendeva da tempo e di cui sento di dover personalmentere il direttoreche ha mantenuto l’impegno preso con i cittadini. Ildi diabetologia faciliterà molto la vita dei pazienti che ancora oggi per il monitoraggio e la fruizione delle terapie dedicate devono necessariamente recarsi presso il capoluogo. Al dott. Volpe, infine, va anche il mio personalemento per l’importante lavoro che sta portando avanti sul territorio caratterizzato da capacità di ascolto e concretezza», così in una nota il ...