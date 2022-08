Centinaio: agli insetti preferiamo la dieta mediterranea (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alimenti, Centinaio: a novel food a base di insetti preferiamo prodotti Made in Italy e dieta mediterranea – “In principio è stata la tarma della farina, prima ad aver avuto l’ok di Bruxelles a finire nel piatto poco più di un anno fa. La Commissione Ue adesso ci ricorda che per uno snack o come ingrediente tra gli insetti autorizzati come ‘Novel food’ europeo – oltre alla tarma della farina – ci sono il grillo domestico e la locusta migratoria. “A questi ‘nuovi alimenti’ – ha dichiarato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio – continuiamo a preferire un piatto di pasta, un bicchiere di latte, prodotto dai nostri allevamenti e non nei laboratori di qualche multinazionale o una fetta di carne, vera, non ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alimenti,: a novel food a base diprodotti Made in Italy e– “In principio è stata la tarma della farina, prima ad aver avuto l’ok di Bruxelles a finire nel piatto poco più di un anno fa. La Commissione Ue adesso ci ricorda che per uno snack o come ingrediente tra gliautorizzati come ‘Novel food’ europeo – oltre alla tarma della farina – ci sono il grillo domestico e la locusta migratoria. “A questi ‘nuovi alimenti’ – ha dichiarato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco– continuiamo a preferire un piatto di pasta, un bicchiere di latte, prodotto dai nostri allevamenti e non nei laboratori di qualche multinazionale o una fetta di carne, vera, non ...

