Cast internazionale da Londra a Costa di Mezzate per un corto made in Bergamo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tic Tac La Paguro Film casa di produzione inglese guidata dall’orobica Giada Mazzoleni è stata a Costa di Mezzate per realizzare un corto dal Cast internazionale. Siamo stati sul set. Guarda. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tic Tac La Paguro Film casa di produzione inglese guidata dall’orobica Giada Mazzoleni è stata adiper realizzare undal. Siamo stati sul set. Guarda.

CartaFanzone : Dai casting di AMICI , ai tuoi primi concerti nei club e nelle piazze più disperse , al grande schermo. Federica Ca… - MegaleHellas : Nasce Grande Sud Orchestra, il meridione raccontato in musica, composta da un cast di musicisti, siciliani e non s… - Demiu18 : @silvia97450212 @silvia729199411 @MafaldaValentia Sì ma lei non ha mai smesso di lavorare e di essere internazional… - xmartioriginal : + sottolineare che nel cast c'è anche mio figlio JamyJamess (Teeradon Supapunpinyo) e sono felicissima che abbia un… - Purehes : Vabbè rega le proiezioni a Venezia da che mondo e mondo sono sempre costate €100 e passa. È un evento internazional… -