Caso DAZN: venerdì il confronto coi rappresentanti del Governo, Serie A e di Agcom (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo quanto riferisce un'agenzia Ansa, è previsto per le 18 di questo venerdì il confronto tra il sottosegretario con delega... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo quanto riferisce un'agenzia Ansa, è previsto per le 18 di questoiltra il sottosegretario con delega...

rtl1025 : ?? E' stato convocato per venerdì prossimo alle 18 il tavolo annunciato dal sottosegretario con delega allo Sport,… - EnricoTurcato : Mi dispiace davvero tanto per i tanti colleghi bravi e preparati, e per tutti i professionisti che lavorano per… - MilanPress_it : Il tavolo è stato voluto dalla sottosegretaria Vezzali per affrontare il caso dei disservizi su #DAZN per la prima… - LALAZIOMIA : Caso DAZN: venerdì il confronto coi rappresentanti del Governo, Serie A e di Agcom - EaglesS62 : 3406473487 WHATSAPP SERVIZIO CLIENTI DAZN SAREBBE IL CASO DI TEMPESTARLI DI MESSAGGI A QUESTE MERDE AVETE URLATO T… -