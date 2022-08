Casemiro ci sta pensando. Il Manchester United offre 60 milioni al Real Madrid (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Casemiro ci sta pensando”. Titola così l’edizione on line di Marca. L’offerta del Manchester United per Casemiro – 60 milioni di euro – è una bomba di mercato. Seconda solo al trasferimento di Lewandowski dal Bayern al Barcellona. Scrive Marca: il calcio è pieno di decisioni dolorose. (…) L’operazione Casemiro-United è ancora aperta e restano molte incognite, ma la certezza è che lascerà il Real Madrid solo se sia il club che il giocatore raggiungeranno la convinzione che sia la decisione migliore per entrambi. In ballo ci sono un bel po’ di soldi. Casemiro è un giocatore fondamentale per il Madrid. Ancelotti lo ama, il club lo ama, lo spogliatoio lo apprezza, ma… il mercato è una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022) “ci sta”. Titola così l’edizione on line di Marca. L’offerta delper– 60di euro – è una bomba di mercato. Seconda solo al trasferimento di Lewandowski dal Bayern al Barcellona. Scrive Marca: il calcio è pieno di decisioni dolorose. (…) L’operazioneè ancora aperta e restano molte incognite, ma la certezza è che lascerà ilsolo se sia il club che il giocatore raggiungeranno la convinzione che sia la decisione migliore per entrambi. In ballo ci sono un bel po’ di soldi.è un giocatore fondamentale per il. Ancelotti lo ama, il club lo ama, lo spogliatoio lo apprezza, ma… il mercato è una ...

