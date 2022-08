Caro energia | le promesse mancate

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra agevolazioni, crediti d’imposta, riduzione tariffarie, il governo Draghi ha approvato provvedimenti che favoriscono la transizione ecologica per quasi 30 miliardi di euro. Ma troppi, come spesso accade, si areneranno tra ministeri e parlamento. Ormai si sente ripetere da settimane: bisogna assolutamente riprendere in mano la fatidica «agenda Draghi», specie sul fronte energetico. Anche perché, per dirla con Luigi Di Maio, «l’è il motore della transizione ecologica e dell’economia circolare e allo stesso tempo il campo dove si gioca la sicurezza dell’Italia e dell’Europa. Bisogna ottenere il tetto al prezzo del gas russo». Così d’altronde è scritto nel manifesto programmatico di «Impegno civico». Eppure qualcosa a riguardo già era stato fatto, come col Decreto legge n. 34, approvato lo scorso 27 aprile, relativo proprio a «misure urgenti per il contenimento ...