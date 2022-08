Capita che gli amici, e persino il marito, non sempre vogliano il tuo bene. Su Rai 3 lo "scorretto" "La Felicità degli altri" con un indeto Vincent Cassel non-macho (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se un amico ha successo, siamo felici per lui? Anzi no: se un amico ha più successo di noi, siamo felici per lui? Riusciamo a esserlo davvero? È attorno alle risposte a queste domande che ruota La Felicità degli altri, film francese del 2020 di Daniel Cohen con Vincent Cassel, in onda stasera, 17 agosto, alle 21.20 su Rai 3. La risposta che dà il film è tutt’altro che “politicamente corretta”, al contrario fa emergere tutti i sentimenti di pancia, i più vergognosi e trattenuti, ma anche i più sinceri e umani. Non immedesimarsi sarà difficile. Leggi anche › Venezia 76, Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme. Ma solo per la versione rimontata di Irréversible ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se un amico ha successo, siamo felici per lui? Anzi no: se un amico ha più successo di noi, siamo felici per lui? Riusciamo a esserlo davvero? È attorno alle risposte a queste domande che ruota La, film francese del 2020 di Daniel Cohen con, in onda stasera, 17 agosto, alle 21.20 su Rai 3. La risposta che dà il film è tutt’altro che “politicamente corretta”, al contrario fa emergere tutti i sentimenti di pancia, i più vergognosi e trattenuti, ma anche i più sinceri e umani. Non immedesimarsi sarà difficile. Leggi anche › Venezia 76, Monica Bellucci edi nuovo insieme. Ma solo per la versione rimontata di Irréversible ...

