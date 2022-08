Caos Verona, società e tecnico nel mirino delle critiche: Cioffi già sulla graticola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Verona è partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, i tifosi non risparmiano le critiche e Cioffi è già sulla graticola Il Verona è partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, i tifosi non risparmiano le critiche e Cioffi è già sulla graticola. Questa la situazione analizzata da Tuttosport sulla squadra gialloblù. Le prime due partite in casa non hanno dato esiti positivi visto i 9 gol incassati tra Bari e Napoli, con l’uscita anzitempo dalla Coppa Italia. Il Verona dovrà cambiare passo per risollevare il morale dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilè partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, i tifosi non risparmiano leè giàIlè partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, i tifosi non risparmiano leè già. Questa la situazione analizzata da Tuttosportsquadra gialloblù. Le prime due partite in casa non hanno dato esiti positivi visto i 9 gol incassati tra Bari e Napoli, con l’uscita anzitempo dalla Coppa Italia. Ildovrà cambiare passo per risollevare il morale dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

