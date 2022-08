Caos Dazn: la piattaforma ha accettato di semplificare la procedura di rimborso. Gli abbonati riceveranno il 25% di sconto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due giorni dopo il disservizio Dazn per cui non è stato possibile per molti abbonati vedere Lazio-Bologna, Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, arrivano le prime contromisure. Secondo quando riporta Il Sole 24 ore, Dazn ha accetto la proposta presentata lunedì 15 agosto dall’Agcom: l’Autorità garante delle comunicazioni a livello nazionale ha chiesto a Dazn una procedura semplificata per richiedere gli indennizzi. Si apre quindi uno spiraglio rispetto alla complicata procedura di rimborso attualmente in vigore. Non dovrebbe, quindi, più essere necessario compilare un modulo online e verificare la velocità della propria rete Internet per ricevere il rimborso. Ora rimane da capire come sarà possibile ottenere gli indennizzi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due giorni dopo il disservizioper cui non è stato possibile per moltivedere Lazio-Bologna, Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, arrivano le prime contromisure. Secondo quando riporta Il Sole 24 ore,ha accetto la proposta presentata lunedì 15 agosto dall’Agcom: l’Autorità garante delle comunicazioni a livello nazionale ha chiesto aunasemplificata per richiedere gli indennizzi. Si apre quindi uno spiraglio rispetto alla complicatadiattualmente in vigore. Non dovrebbe, quindi, più essere necessario compilare un modulo online e verificare la velocità della propria rete Internet per ricevere il. Ora rimane da capire come sarà possibile ottenere gli indennizzi. Il ...

EnricoTurcato : Mi dispiace davvero tanto per i tanti colleghi bravi e preparati, e per tutti i professionisti che lavorano per… - infoitsport : SERIE A - Caos DAZN,la piattaforma apre agli indennizzi semplificati - FrustalupiMario : RT @Eurosport_IT: Dopo il blackout della prima giornata di Serie A arriva il rimborso da parte di DAZN: ecco come richiederlo ?????? #Serie… - Eurosport_IT : Dopo il blackout della prima giornata di Serie A arriva il rimborso da parte di DAZN: ecco come richiederlo ??????… - Codacons : Altro che “evento di natura eccezionale” che ha impattato su “alcuni utenti”, come dice #DAZN. -