Candidarsi alle Politiche 2022, gli orari degli uffici comunali di Ladispoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che al fine di garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le Elezioni Politiche, l’ufficio Elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni: Giovedì 18 agosto 2022 dalle 08:00 alle 18:00 Venerdì 19 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Sabato 20 agosto 2022 dalle 08:00 alle 18:00 Domenica 21 agosto 2022 dalle 08:00 alle 20:00 Lunedì 22 agosto 2022 dalle 08:00 alle 20:00. Come richiedere il voto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che al fine di garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le Elezioni, l’o Elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni: Giovedì 18 agosto08:0018:00 Venerdì 19 agostoore 08:00ore 18:00 Sabato 20 agosto08:0018:00 Domenica 21 agosto08:0020:00 Lunedì 22 agosto08:0020:00. Come richiedere il voto ...

