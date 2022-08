Campagna elettorale, si discute di tutto tranne che delle questioni davvero importanti (Di mercoledì 17 agosto 2022) La probabile vittoria della pessima destra italiana alle prossime elezioni politiche sarà la diretta conseguenza della rottura dell’alleanza tra Pd e Cinquestelle portata a termine da Letta su precisa richiesta dei poteri forti di cui lo stesso Letta è una delle marionette, e cioè padronato e Nato. Ciò determinerà la conseguenza della vittoria elettorale dell’altra principale marionetta di questi stessi poteri e cioè di Giorgia Meloni, col suo codazzo di squalificati personaggi, da Berlusconi a Salvini e rispettive compagnie di giro. Quegli stessi poteri hanno successivamente anche indotto il tronfio Calenda a mollare lo sprovveduto Letta, lasciandolo in braghe di tela. Non è tuttavia scontato che da una vittoria elettorale scaturisca un governo che sia pienamente espressione delle destre tradizionali – che così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) La probabile vittoria della pessima destra italiana alle prossime elezioni politiche sarà la diretta conseguenza della rottura dell’alleanza tra Pd e Cinquestelle portata a termine da Letta su precisa richiesta dei poteri forti di cui lo stesso Letta è unamarionette, e cioè padronato e Nato. Ciò determinerà la conseguenza della vittoriadell’altra principale marionetta di questi stessi poteri e cioè di Giorgia Meloni, col suo codazzo di squalificati personaggi, da Berlusconi a Salvini e rispettive compagnie di giro. Quegli stessi poteri hanno successivamente anche indotto il tronfio Calenda a mollare lo sprovveduto Letta, lasciandolo in braghe di tela. Non è tuttavia scontato che da una vittoriascaturisca un governo che sia pienamente espressionedestre tradizionali – che così ...

CottarelliCPI : Il tema dell'evasione fiscale dovrebbe essere centrale nella prossima campagna elettorale. Ricordiamoci di chi int… - AlexBazzaro : #Letta sta facendo un mirabile lavoro nel distruggere il #Pd Intere regioni che si rifiutano di fare campagna elet… - _Nico_Piro_ : Eppure si continua a far campagna elettorale confondendo sicurezza (che c'è) con legalità (rispetto delle regole a… - lnclt_dulac : oppure per lo sfruttamento della religione per la campagna elettorale, chissene se vanno contro il principio dell'a… - libellula58 : RT @_Nico_Piro_: Eppure si continua a far campagna elettorale confondendo sicurezza (che c'è) con legalità (rispetto delle regole a tutto c… -