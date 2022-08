Calendario Europei ciclismo oggi | orari cronometro 17 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022), mercoledì 17, si correranno a Monaco di Baviera le prove avalide per i Campionatidisu strada 2022. Si partirà con la prova femminile che, così come negli ultimi anni, si correrà sullo stesso tracciato di quella maschile. Prima atleta al via alle ore 14.00 con partenze ogni minuto e mezzo fino alle 14.42 quando la neerlandese Ellen Van Dijk, quattro volte vincitrice e due volte seconda, muoverà le prime pedalate. Tra i grandi nomi come Marlene Reusser, Audrey Cordon-Ragot e Lisa Brennauer, l‘Italia schiererà Alessia Vigilia e Arianna Fidanza, che partiranno rispettivamente alle 14.09 e alle 14.27. La prova maschile prenderà il via invece alle 17.30. Sfida annunciata tra il Campione in carica Stefan Küng e il nostro Filippo Ganna, richiamato all’ultimo momento ...