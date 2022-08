Calciomercato Torino | Juric entusiasta | è fatta | ecco il sostituto di Bremer

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilha individuato il successore di: il centrale è arrivato in città e sosterrà le visite mediche per unirsi al gruppo diL’estate delè stata molto tormentata. Tra partenze, litigi, incomprensioni e sfuriate. L’inizio del campionato sposterà l’attenzione sul rettangolo di gioco ma almeno fino a quando ilresterà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | #Lukic si è scusato: nei prossimi giorni si affronterà il tema rinnovo di contratto - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, #Schuurs è atterrato a Caselle: le immagini dell’arrivo ???? #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, domani sarà la giornata di Perr #Schuurs ?? - Luxgraph : Toro, è arrivato Schuurs. Ora le visite mediche - miki_cr01 : RT @jordancs580: Passata la notte ancora non si è risolta del “tutto” la questione #rabiot! Ma uscirà! Il ?? tra oggi e domani sarà a Torino… -

Commenta per primo Il Palermo ha messo le mani su Segre , centrocampista del. Secondo L a Gazzetta dello Sport , a velocizzare la trattativa è stato l'inserimento del giovane Corona , figlio di Giorgio ex Messina , tra le altre, che farà il percorso inverso.Commenta per primo Sasa Lukic ha ricomposto la frattura con Juric e spogliatoio, facendo rientrare il suo caso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, il serbo perderà ora la fascia ...Si tratta, scrive in data odierna Il Messaggero Veneto, di Atalanta, Udinese e Torino. Rieder ha rinnovato da poco il suo contratto col club svizzero fino al 30 giugno 2025.TORINO - Perr Schuurs è arrivato. Il forte difensore olandese, 22 anni, acquistato dall' Ajax per 13 milioni sta già espletando le visite mediche al Centro di medicina dello sport di Torino. Non c'è t ...