Calciomercato Spezia: Afi venduto al Frosinone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Calciomercato Spezia, il centrocampista classe 2003 Ayoub Afi al Frosinone è stato venduto al Frosinone a titolo definitivo Lo Spezia ha ceduto a titolo definitivo al Frosinone il centrocampista classe 2003 Ayoub Afi. Di seguito il comunicato del club ciociaro. «Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Spezia Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ayoub Afi. Il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022), il centrocampista classe 2003 Ayoub Afi alè statoala titolo definitivo Loha ceduto a titolo definitivo alil centrocampista classe 2003 Ayoub Afi. Di seguito il comunicato del club ciociaro. «IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la societàCalcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ayoub Afi. Il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

