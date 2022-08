Calciomercato Milan, spunta il nuovo nome dall’Arsenal (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nonostante restino pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato, il Milan rimane attivo per cercare un innesto a centrocampo. La dirigenza rossonera vuole regalare l’ennesimo colpo a Stefano Pioli, per fare in modo che la squadra possa difendere il titolo dalle tanti pretendenti in questa stagione che si preannuncia altamente competitiva. Il nuovo nome accostato ai Campioni d’Italia è quello di Albert Sambi Lokonga, attualmente in forze all’Arsenal. Lokonga Milan Arsenal Il belga classe 1999 si era distinto nella prima parte della scorsa stagione ma poi ha faticato sempre di più a trovare spazio nella formazione allenata da Mikel Arteta. Il Milan sarebbe già in contatto con la dirigenza dei Gunners e con lo staff del giocatore, che andrebbe ad unirsi ai ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nonostante restino pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di, ilrimane attivo per cercare un innesto a centrocampo. La dirigenza rossonera vuole regalare l’ennesimo colpo a Stefano Pioli, per fare in modo che la squadra possa difendere il titolo dalle tanti pretendenti in questa stagione che si preannuncia altamente competitiva. Ilaccostato ai Campioni d’Italia è quello di Albert Sambi Lokonga, attualmente in forze all’Arsenal. LokongaArsenal Il belga classe 1999 si era distinto nella prima parte della scorsa stagione ma poi ha faticato sempre di più a trovare spazio nella formazione allenata da Mikel Arteta. Ilsarebbe già in contatto con la dirigenza dei Gunners e con lo staff del giocatore, che andrebbe ad unirsi ai ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan ha presentato un'offerta al @fcmidtjylland per #Onyedika: c'è ancora distanza… - Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - Gazzetta_it : Gigio, Calha e Kessie: la “maledizione” dei parametri zero rossoneri - Skyder99Hd : @DarthZaz @FabioGandolfo88 @arjdan1 @Fili190381 @realmadrid Tifosi servi. Madonna sei proprio un pagliaccio. Scusa… - Luxgraph : Atalanta, ecco Soppy. Malinovskyi può salutare -