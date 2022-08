Calciomercato Milan, possibile colpo da sogno dal Real Madrid! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella notte è arrivata la notizia che può far sognare i tifosi del Milan in questi ultimi giorni di mercato. Secondo Alex Silvestre, conduttore del programma televisivo spagnolo El Chiringuito TV, il Milan sarebbe in corsa per aggiudicarsi Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid. Il ventiseienne sta faticando a trovare spazio nella formazione di Carlo Ancelotti e i Blancos vorrebbero liberarsene in questa sessione di Calciomercato. Asensio Milan Real Madrid Lo spagnolo vorrebbe tornare a giocare con continuità e il Milan sarebbe in prima fila per tesserarlo. Asensio è un vecchio pallino di Paolo Maldini che già in passato aveva provato a sondare il terreno ma la trattativa resta comunque non facile. Il Real Madrid vorrebbe lasciare ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella notte è arrivata la notizia che può far sognare i tifosi delin questi ultimi giorni di mercato. Secondo Alex Silvestre, conduttore del programma televisivo spagnolo El Chiringuito TV, ilsarebbe in corsa per aggiudicarsi Marco Asensio, in uscita dalMadrid. Il ventiseienne sta faticando a trovare spazio nella formazione di Carlo Ancelotti e i Blancos vorrebbero liberarsene in questa sessione di. AsensioMadrid Lo spagnolo vorrebbe tornare a giocare con continuità e ilsarebbe in prima fila per tesserarlo. Asensio è un vecchio pallino di Paolo Maldini che già in passato aveva provato a sondare il terreno ma la trattativa resta comunque non facile. IlMadrid vorrebbe lasciare ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan non ha presentato alcuna offerta per #Ndicka dell'@Eintracht: il giocatore vor… - Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - Gazzetta_it : Gigio, Calha e Kessie: la “maledizione” dei parametri zero rossoneri - WgAlenta : RT @MarcoVioli5: BREAKING NEWS ??? I tifosi del #Milan mi avevano chiesto notizie sul centrocampista. Secondo quanto mi risulta, #Maldini e… - milansette : Bakayoko cercato da Nottingham e Galatasaray. Se il francese parte si vira su Onyedika #acmilan #rossoneri -