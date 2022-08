Calciomercato Milan – Centrocampo, lo scouting ha promosso Tameze (Di mercoledì 17 agosto 2022) Adrien Tameze è un obiettivo del Milan per il Calciomercato estivo. Gioca nell'Hellas Verona, ha indossato anche la maglia dell'Atalanta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Adrienè un obiettivo delper ilestivo. Gioca nell'Hellas Verona, ha indossato anche la maglia dell'Atalanta

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan non ha presentato alcuna offerta per #Ndicka dell'@Eintracht: il giocatore vor… - Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - Gazzetta_it : Gigio, Calha e Kessie: la “maledizione” dei parametri zero rossoneri - milansette : Tameze, centrocampista duttile e muscolare. Ma il Verona chiede 12 milioni #acmilan #rossoneri - MatteoR2798 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan ha presentato un'offerta al @fcmidtjylland per #Onyedika: c'è ancora distanza ??? https:/… -