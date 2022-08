Calciomercato Juventus, Rabiot non va allo United: salta l'arrivo di Paredes? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembrava in dirittura d'arrivo ed invece, in queste ore, la trattativa che avrebbe dovuto portare Adrien Rabiot al Manchester United ha subito una brusca frenata, con l'affare, ormai, praticamente saltato. Il francese, ritenuto non... Leggi su today (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembrava in dirittura d'ed invece, in queste ore, la trattativa che avrebbe dovuto portare Adrienal Manchesterha subito una brusca frenata, con l'affare, ormai, praticamenteto. Il francese, ritenuto non...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI BLOCCA LA CESSIONE DI #RABIOT ALLO UNITED: RICHIESTE RITENUTE ALTE E GIOCATORE NO… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI LAVORA CON IL #BARCELLONA PER LIBERARE #DEPAY: SI TRATTA PER ARRIVARE ALLA FIRMA… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il @PSG_inside apre al prestito di #Paredes - Gazzetta_it : Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro: quando l’esubero ti blocca il mercato #calciomercato - Ipsedicsit : X conto mio il francese di m...a può stare in tribuna a marcire fino alla scadenza del contratto. E venga mandato a… -