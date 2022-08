CALCIOMERCATO JUVENTUS, MAMMA RABIOT ROVINA I PIANI E ALLONTANA PAREDES (Di mercoledì 17 agosto 2022) Veronique RABIOT farebbe meglio a non dare un’occhiata ai social network in questi giorni: la notizia trapelata da Manchester, in base alla quale le sue richieste eccessive per il figlio Adrien avrebbero di fatto bloccato la cessione del centrocampista allo United, ha mandato su tutte le furie i tifosi della JUVENTUS, che speravano di vedere presto con la maglia della propria squadra Leandro PAREDES, regista molto più funzionale al progetto JUVENTUS di quanto lo sia il francese, che in Serie A ha solo raramente mostrato il proprio potenziale. CALCIOMERCATO JUVENTUS MAMMA RABIOT CHIEDE TROPPO AL MANCHESTER UNITED Tra la JUVENTUS e il Manchester United sembrava tutto fatto, cosa rara nel CALCIOMERCATO quando si ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) Veroniquefarebbe meglio a non dare un’occhiata ai social network in questi giorni: la notizia trapelata da Manchester, in base alla quale le sue richieste eccessive per il figlio Adrien avrebbero di fatto bloccato la cessione del centrocampista allo United, ha mandato su tutte le furie i tifosi della, che speravano di vedere presto con la maglia della propria squadra Leandro, regista molto più funzionale al progettodi quanto lo sia il francese, che in Serie A ha solo raramente mostrato il proprio potenziale.CHIEDE TROPPO AL MANCHESTER UNITED Tra lae il Manchester United sembrava tutto fatto, cosa rara nelquando si ...

