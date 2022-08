Calciomercato Juventus, Depay non si sblocca: Allegri alza la cresta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la situazione dell'attaccante olandese con il Barcellona non è di semplice lettura, soprattutto perché ballano almeno 2 milioni di euro come ... Leggi su juvelive (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la situazione dell'attaccante olandese con il Barcellona non è di semplice lettura, soprattutto perché ballano almeno 2 milioni di euro come ...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI BLOCCA LA CESSIONE DI #RABIOT ALLO UNITED: RICHIESTE RITENUTE ALTE E GIOCATORE NO… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il @PSG_inside apre al prestito di #Paredes - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Paredes a #Rabiot e #Depay: le ultime in casa @juventusfc - ZonaBianconeri : RT @RobyBiancoNoir: Sondaggio del giorno. Chi non volete più vedere nella rosa della #Juventus? #FinoAllaFine #Calciomercato - RobyBiancoNoir : Sondaggio del giorno. Chi non volete più vedere nella rosa della #Juventus? #FinoAllaFine #Calciomercato -