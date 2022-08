CALCIOMERCATO INTER: CASADEI LONDRA CHIAMA. AKANJI E ACERBI PER LA DIFESA (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cesare CASADEI si allontana dall’INTER e si avvicina al Chelsea. Il gioiellino della primavera nerazzurra, dopo i vari assalti di Torino e Sassuolo, ora sono i Blues di Tuchel ad avere nelle mani il cartellino a titolo definitivo del centrocampista classe 2003. Marotta è stato avvisato dal numero uno Steven Zhang di fare cassa, dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro, è vicino a cedere il nazionale azzurro under 19. L’offerta del Chelsea è pari a 15 milioni più ulteriori 5 di bonus, ma senza inserire il famoso contro riscatto, chiesto dai dirigenti nerazzurri. Dopo aver finalizzato la cessione del centrocampista, l’INTER è pronta a tornare sul mercato con l’obiettivo di regalare a Simone Inzaghi un difensore. I profili seguiti sono quelli di AKANJI del Borussia Dortmund in scadenza nel ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cesaresi allontana dall’e si avvicina al Chelsea. Il gioiellino della primavera nerazzurra, dopo i vari assalti di Torino e Sassuolo, ora sono i Blues di Tuchel ad avere nelle mani il cartellino a titolo definitivo del centrocampista classe 2003. Marotta è stato avvisato dal numero uno Steven Zhang di fare cassa, dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro, è vicino a cedere il nazionale azzurro under 19. L’offerta del Chelsea è pari a 15 milioni più ulteriori 5 di bonus, ma senza inserire il famoso contro riscatto, chiesto dai dirigenti nerazzurri. Dopo aver finalizzato la cessione del centrocampista, l’è pronta a tornare sul mercato con l’obiettivo di regalare a Simone Inzaghi un difensore. I profili seguiti sono quelli didel Borussia Dortmund in scadenza nel ...

