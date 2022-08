Calcio: Serie A, gli arbitri della seconda giornata (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Questi gli arbitri della seconda giornata di Serie A, in programma il 20, 21 e 22 agosto. Torino-Lazio (sabato 20, ore 18.30): Piccinini; Udinese-Salernitana (sabato 20, ore 18.30): Aureliano; Inter-Spezia (sabato 20, ore 20.45): Ghersini; Sassuolo-Lecce (sabato 20, ore 20.45): Colombo; Empoli-Fiorentina (domenica 21, ore 18.30): Marchetti; Napoli-Monza (domenica 21, ore 18.30): Fourneau; Atalanta-Milan (domenica 21, ore 20.45): Maresca; Bologna-Verona (domenica 21, ore 20.45): Marcenaro; Roma-Cremonese (lunedì 21, ore 18.30): Massimi; Sampdoria-Juventus (lunedì 21, ore 20.45): Abisso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Questi glidiA, in programma il 20, 21 e 22 agosto. Torino-Lazio (sabato 20, ore 18.30): Piccinini; Udinese-Salernitana (sabato 20, ore 18.30): Aureliano; Inter-Spezia (sabato 20, ore 20.45): Ghersini; Sassuolo-Lecce (sabato 20, ore 20.45): Colombo; Empoli-Fiorentina (domenica 21, ore 18.30): Marchetti; Napoli-Monza (domenica 21, ore 18.30): Fourneau; Atalanta-Milan (domenica 21, ore 20.45): Maresca; Bologna-Verona (domenica 21, ore 20.45): Marcenaro; Roma-Cremonese (lunedì 21, ore 18.30): Massimi; Sampdoria-Juventus (lunedì 21, ore 20.45): Abisso.

