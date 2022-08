Calcio: Roma, Toyota diventa main global partner del club giallorosso (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - La Roma annuncia, con una nota sul proprio sito ufficiale, la partnership con il gruppo Toyota. La casa automobilistica diventa main global partner del club giallorosso. "L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con il Gruppo Toyota, che vedrà il brand automotive di fama internazionale diventare un nuovo main global partner del club. Il Gruppo accompagnerà i giallorossi dentro e fuori dal campo: Toyota comparirà infatti sui training kit di tutte le squadre, maschili e femminili, dell'AS Roma". “È con grande piacere che diamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022), 17 ago. - (Adnkronos) - Laannuncia, con una nota sul proprio sito ufficiale, laship con il gruppo. La casa automobilisticadel. "L'ASè lieta di annunciare una nuova sponsorship con il Gruppo, che vedrà il brand automotive di fama internazionalere un nuovodel. Il Gruppo accompagnerà i giallorossi dentro e fuori dal campo:comparirà infatti sui training kit di tutte le squadre, maschili e femminili, dell'AS". “È con grande piacere che diamo ...

