Calcio | Roma | Mou insiste per Belotti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 agosto 2022) . Alla ricerca del canto del Gallo: potrebbe essere l’ultimo tassello che manca alla, almeno per José Mourinho, per avere in ogni zona del campo delle alternative dal livello dei titolari, puntando sulla conferma di tutti i big, in primis di Zaniolo. Per far tutto questo occorre vendere gli esuberi in attacco: quotidiani i contatti con il Bologna per sbloccare la partenza dell’attaccante uzbeko Shomurodov: nessun passo in avanti mentre su Felix il GM Pinto attende che l’interesse della Salernitana si trasformi in qualcosa di concerto. Nel mentre si cerca l’accordo con il Fulham per Kluivert.freme ma è obbligato ad attendere. L'articolo proviene da Italia Sera.