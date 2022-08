Calcio Femminile, ecco le candidate al premio Calciatrice dell’anno (Di mercoledì 17 agosto 2022) La UEFA ha annunciato chi sono le finaliste per quanto riguarda il premio di miglior player del Calcio Femminile Oggi sono state annunciate le finaliste per quanto riguarda il premio di Calciatrice dell’anno. Nominate Beth Mead (Arsenal), Lena Oberdorf (Wolfsburg) e Alexia Putellas (Barcellona). Le allenatrici invece sono Sonia Bompastor (Lione), Martina Voss-Tecklenburg (Germania) e Sarina Wiegman (Gran Bretagna). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) La UEFA ha annunciato chi sono le finaliste per quanto riguarda ildi miglior player delOggi sono state annunciate le finaliste per quanto riguarda ildi. Nominate Beth Mead (Arsenal), Lena Oberdorf (Wolfsburg) e Alexia Putellas (Barcellona). Le allenatrici invece sono Sonia Bompastor (Lione), Martina Voss-Tecklenburg (Germania) e Sarina Wiegman (Gran Bretagna). L'articolo proviene daNews 24.

Staskova_orphan : @Echetelodicoaf2 @Stefano22656368 1 Segui il maschile, non il femminile. 2 Loro sono coppie del calcio femminile s… - Staskova_orphan : @Echetelodicoaf2 @Stefano22656368 Se non segui il calcio femminile non so cosa farci, spiaze cara - RadiOndaBlu : Calcio a 5 femminile. Vis Fondi, verso l’esordio in seria A - FDelRocin : @dariodivico È semplice: dietro il nuoto non c’è business…. Altrimenti non si spiega l’attenzione mediatica per eve… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie AF. La Femminile Molfetta scalda i motori: lunedì 22 agosto al via la preparazione atl… -