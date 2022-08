Calabria | affonda peschereccio al largo di capo Vaticano | Guardia di Finanza salva tre persone alla deriva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Durante una normale attività di vigilanza e controllo, la vedetta V.807 dellaDi, grazie ai sensori di bordo è riuscita a individuare trein mare, a circa 7 miglia da, stremati e in evidente difficoltà. Una volta raggiunti e recuperati a bordo hanno dichiarato di essere membri dell’equipaggio ‘Maurizio I’ di Gioia Tauro. I tre, visibilmente scossi ma in buone condizioni di salute, sono stati affidati alle cure mediche dei sanitari all’interno del Porto di Gioia Tauro. L’mento del motopesca è stato così repentino che i tre non avevano neanche avuto il tempo di allertare i soccorsi e chiedere aiuto, solo l’intervento dei militari dellaDiha evitato ...