Cagliari. Sagra del pesce di Sant'Elia sabato 20 e domenica 21 agosto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giunge alla sua 12° edizione la Sagra del pesce di Sant'Elia che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 agosto nel piazzale del Lazzaretto. "Un lavoro davvero consistente quello dell'associazione che organizza ogni anno la Sagra del pesce – ha affermato il sindaco Palo Truzzu in apertura della conferenza stampa – e che tende a valorizzare il quartiere di Sant'Elia con una festa popolare davvero apprezzata da tutti". Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia ritorna dunque uno degli eventi più partecipati dell'estate Cagliaritana. Migliaia di persone tra turisti e cittadini hanno popolato il piazzale del Lazzaretto nelle precedenti edizioni, degustando le centinaia di chili di pesce arrosto e ...

