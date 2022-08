Cagliari | cade da pontile di raffineria | morto operaio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Incidente sul lavoro oggi nel golfo di. Undi 42 anni è caduto in mare mentre stava lavorando su undellaSaras a Sarroch. “Un ponteggista di un’impresa d’appalto, mentre svolgeva attività ordinarie presso il, è caduto in mare – si legge in una nota della Sarlux-Saras -. I soccorsi subito intervenuti sul luogo hanno recuperato l’ormai privo di vita”. Erano le 9.30 quando l’, dipendente della ditta d’appalto Turisman, stava lavorando su uned è caduto in mare dall’altezza di due metri. Ha perso i sensi e sono stati inutili tutti gli interventi per cercare di salvarlo. Per fare chiarezza sulle cause dell’incidente la Procura diha aperto ...