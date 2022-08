Brucia la Spagna, vasto incendio causato da un fulmine in provincia di Alicante: Vigili del fuoco al lavoro. Le impressionanti immagini (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un vasto incendio si è sviluppato nella provincia di Alicante, in Spagna, nell’area di Vall de Ebo: le fiamme hanno già Bruciato quasi 10mila ettari nel sud-est della Spagna, in un’area di difficile accesso. Il rogo si è sviluppato sabato a causa di un fulmine e da allora si è diffuso rapidamente alimentato anche dai forti venti e costringendo all’evacuazione oltre 1000 persone. Finora quest’anno la Spagna ha subito 391 incendi, alimentati da temperature torride e condizioni di siccità, che hanno distrutto un totale di 271mila ettari di terreno, secondo gli ultimi dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi. I roghi sono stati particolarmente devastanti, distruggendo una superficie tre volte più grande rispetto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unsi è sviluppato nelladi, in, nell’area di Vall de Ebo: le fiamme hanno giàto quasi 10mila ettari nel sud-est della, in un’area di difficile accesso. Il rogo si è sviluppato sabato a causa di une da allora si è diffuso rapidamente alimentato anche dai forti venti e costringendo all’evacuazione oltre 1000 persone. Finora quest’anno laha subito 391 incendi, alimentati da temperature torride e condizioni di siccità, che hanno distrutto un totale di 271mila ettari di terreno, secondo gli ultimi dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi. I roghi sono stati particolarmente devastanti, distruggendo una superficie tre volte più grande rispetto a ...

